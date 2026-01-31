Valerio Mastandrea in scena al Morlacchi con Migliore
Valerio Mastandrea torna a Perugia e questa volta sale sul palco del teatro Morlacchi con
Valerio Mastandrea torna a Perugia e porta in scena al teatro Morlacchi "Migliore", monologo teatrale di Mattia Torre scritto tra il 2004 e il 2005 proprio per il celebre attore romano. Mastandrea sarà in scena dal 3 al 5 febbraio, martedì e mercoledì con spettacolo alle ore 20.45, giovedì alle 19.30. “Migliore" è la storia comica e terribile di Alfredo Beaumont, un uomo normale che in seguito a un incidente (di cui è causa, di cui sente la responsabilità e per cui sarà assolto) entra in una crisi profonda e diventa un uomo cattivo. Improvvisamente, la società gli apre tutte le porte: Alfredo cresce professionalmente, le donne lo desiderano, guarisce dai suoi mali e dalle sue paure.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
