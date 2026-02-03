Questa sera al Morlacchi di Perugia va in scena uno spettacolo molto atteso:

Nuovo grande appuntamento per la stagione teatrale perugina che prosegue a ritmo velocissimo. Dopo il successo di "Non ti pago" in omaggio a Luca De Filippo, il sipario si rialza da questa sera a giovedì con uno spettacolo molto atteso, " Il Migliore ": Valerio Mastandrea torna a Perugia con uno dei monologhi teatrali più celebri di Mattia Torre, pensato e scritto tra il 2004 e il 2005 appositamente per lui. Va in scena questa sera e domani alle 20.45 e giovedì alle 19.30. "Il migliore" è un racconto disarmante, comico e terribile sui nostri tempi, sull’uomo comune e le sue contraddizioni. E’ la storia comica e terribile di Alfredo Beaumont, un uomo normale che in seguito a un incidente (di cui è causa, di cui sente la responsabilità e per cui sarà assolto) entra in una crisi profonda e diventa un uomo cattivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Morlacchi. Mastandrea in scena con "Migliore"

Valerio Mastandrea torna a Perugia e questa volta sale sul palco del teatro Morlacchi con

