Apple potrebbe presentare iPhone 17 con schermo flessibile nel prossimo evento annuale | novità attese per il 2025

Apple potrebbe svelare il nuovo iPhone 17e già il 19 febbraio 2026. Secondo alcune fonti, il modello sarà una versione

**Apple potrebbe presentare l’iPhone 17e con schermo flessibile nel prossimo evento annuale: novità attese per il 2025** Sarà il 19 febbraio 2026, secondo quanto rivelato da fonti attendibili, che Apple presenterà ufficialmente il nuovo iPhone 17e, un modello che, pur essendo una versione secondaria della serie “e”, dovrebbe introdurre importanti innovazioni rispetto alla precedente generazione. Si tratta del secondo modello della cosiddetta “linea e” – la fascia di rinnovo per la quale Apple ha adottato un andamento diverso da quello tradizionale, con l’obiettivo di consolidare la sua presenza in un mercato ormai maturato.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nel 2026, Apple si prepara a sorprendere il mercato con novità rivoluzionarie, tra cui un iPhone pieghevole e smart glasses, oltre a numerosi altri prodotti innovativi.

Questa mattina, Apple ha annunciato uno sconto sui modelli iPhone 17 e 17 Pro.

Does the iPhone 17 Pro Scratch Too Easily

Argomenti discussi: Apple sarà ambiziosa come non mai nel 2026. Non ci credete? Ecco le novità per iPhone, Mac e… non solo!; Quando arrivano i nuovi MacBook, la data dell'evento Apple; iPhone 18, conferme su debutto a tappe: Pro e Fold nel 2026, standard nel 2027; Se dovete comprare un macbook è il caso di pazientare: presto arriverà il nuovo processore M6.

Apple si dice che l'iPhone 17e sarà lanciato questo mese con cinque aggiornamentiUn'indiscrezione rivela la data di lancio di Apple iPhone 17e. Appleil prossimo iPhone entry-level dovrebbe essere lanciato alla fine del mese e ricevere diversi aggiornamenti importanti, tra cui MagS ... notebookcheck.it

iPhone 18: nessuna rivoluzione in arrivo? Le ultime indiscrezioni sorprendono tuttiApple nel 2026 punterà su miglioramenti tecnologici per iPhone 18, mantenendo il design attuale grazie al successo della linea iPhone 17. tech.everyeye.it

Tim Cook rivela la funzione AI più apprezzata dagli utenti Apple, e potrebbe migliorare ancora facebook

Apple pensa già ad un altro iPhone pieghevole: potrebbe essere a conchiglia x.com