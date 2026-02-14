La premier Meloni arriva alla riunione dell' Unione Africana incontrando capi di Stato e di Governo – Il video

Giorgia Meloni si è recata ad Addis Abeba per partecipare all’Assemblea dell’Unione africana, dove ha incontrato diversi leader africani. La prima giornata dell’incontro si è concentrata su discussioni riguardo alle opportunità economiche tra Italia e Africa. Meloni ha detto di voler rafforzare i rapporti commerciali e ha annunciato nuovi accordi bilaterali. Durante l’incontro, ha sottolineato l'importanza di collaborare su temi come l’immigrazione e lo sviluppo sostenibile.

(Agenzia Vista) Addis Adeba, 14 febbraio 2026 La premier Giorgia Meloni ha partecipato all'Assemblea dei capi di Stato e di governo dell'Unione africana ad Addis Abeba. Entrando all'Assemblea la premier ha incontrato numerosi capi di Stato e di Governo africani. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev