Disperso a Saint Moritz l’appello della madre | Aiutateci a trovarlo Offro 10mila euro

Luciano Capasso, 25 anni di Qualiano, è disperso a Saint Moritz da quattro giorni dopo un'escursione in montagna. La madre lancia un appello disperato, offrendo 10mila euro a chi aiuta a trovarlo. La famiglia ha già contattato le autorità e i soccorritori cercano di rintracciare il giovane tra le vette svizzere. La sua scomparsa ha suscitato grande preoccupazione tra amici e conoscenti. La ricerca continua senza sosta.

Sono ore di angoscia per la famiglia di Luciano Capasso, 25 anni, originario di Qualiano, scomparso da quattro giorni durante un'escursione in montagna in Svizzera. Il giovane si trovava a Saint Moritz per lavoro quando, lo scorso 18 febbraio, si sono perse le sue tracce. A lanciare un accorato appello è la madre, Raffaela, che chiede l'aiuto di chiunque possa fornire informazioni utili alle ricerche. «Mio figlio Luciano è scomparso da 4 giorni durante un'escursione in montagna in Svizzera: le autorità svizzere stanno operando, ma il tempo è prezioso e ogni minuto può fare la differenza.