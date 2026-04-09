I produttori televisivi hanno lanciato un appello affinché la prima serata dei loro programmi venga anticipata, poiché l’orario di access si prolunga fino alle 22. Attualmente, le trasmissioni iniziano più tardi, e questa richiesta mira a garantire un inizio più precoce. Valsecchi ha dichiarato che la programmazione non può continuare a basarsi esclusivamente sui quiz, sottolineando la necessità di modificare gli orari.

La prima serata televisiva inizia sempre più tardi. Grazie al successo che sia la Rai sia Mediaset hanno riscontrato con programmi di punta nell’access, questi si sono allungati sempre di più facendo partire la prima serata alle ore 22. Ciò va a discapito di questi contenuti, prettamente fiction, che spesso non registrano più ascolti importanti come prima, penalizzati anche dall’orario tardivo in cui iniziano. Al tempo stesso,per i pubblicitari, questa è diventata una fascia d’orodove, tra Rai e Mediaset, si collegano più di 10 milioni di persone e dunque è ben chiaro perché non si voglia retrocedere. Nel frattempo, però, aumentano le richieste da parte del pubblico ed anche di produttori, di far iniziare prima il prime time, almeno alle 21. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Appello per far anticipare la prima serata, Valsecchi: “Non possiamo vivere solo di quiz”

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