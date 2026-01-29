In Italia, il dibattito sulla sicurezza si accende ancora una volta. Ilario Castello, segretario del Nuovo sindacato carabinieri, chiede di cambiare le regole. Secondo lui, bisognerebbe rivedere l’automatismo che porta gli indagati a finire subito nel registro. La sua proposta mira a dare più spazio ai responsabili prima di accusarli formalmente. Nel frattempo, le forze dell’ordine continuano a lavorare sul campo, mentre le discussioni sulla giustizia e la sicurezza si fanno sempre più intense.

Ilario Castello, segretario del Nuovo sindacato carabinieri: «Rivedere l’automatismo dell’iscrizione nel registro indagati. E un fondo per le spese legali». Rivedere l’automatismo dell’atto dovuto di iscrizione nel registro di reato, oltre a un Fondo nazionale per la tutela legale delle forze armate e dell’ordine, che nulla ha a che fare con lo scudo penale. Sono questi i punti forti della proposta di legge a carattere popolare che il Nuovo sindacato carabinieri (Nsc) intende portare in discussione alla Camera, una volta raccolte 50.000 firme. Frutto di nove mesi di lavoro, reso possibile grazie all’assistenza gratuita fornita da diversi avvocati «vicini agli operatori di pubblica sicurezza, di cui conoscono le problematiche», l’elaborato viene spiegato alla Verità dal segretario nazionale Nsc, Ilario Castello, uno degli otto carabinieri indagati nell’inchiesta sull’incidente in cui morì Ramy Elgaml. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «In Italia c’è chi pensa che prima sparano i criminali e solo dopo possiamo reagire»

