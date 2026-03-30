A Cuba, in un periodo di grave crisi energetica, le persone si affidano alla capacità di resistere. Un residente ha dichiarato che l’unica strategia possibile è la resistenza, riflettendo un atteggiamento diffuso tra i cittadini dell’isola. La situazione ha portato molte famiglie a trovare modi alternativi per affrontare le difficoltà quotidiane legate alla scarsità di energia.

“Quello che possiamo fare è resistere, solo questo ci è rimasto”. È questa la frase che ci rimane in testa uscendo da casa di Luiz, a Cuba, nel pieno della crisi energetica che ha travolto l’isola. E’ un appartamento piccolo, al primo piano di una strada di Centro Habana, a L’Avana. Nel nostro viaggio a Cuba, Luiz ci ha accompagnato spesso tra le strade di quel quartiere. Dice che sua sorella abita a Torino e che è per questo che parla un po’ d’italiano. Il nostro spagnolo è pessimo, ma tra di noi riusciamo a capirci ed è così che ci siamo ritrovati più volte a girare per i vicoli della capitale insieme. L’ultimo giorno, prima di salutarci, acconsente a portarci a casa sua e della sua famiglia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba, vivere ai tempi della crisi energetica: “Possiamo solo resistere, noi cubani siamo abituati”

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