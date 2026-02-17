Funzionario del ministero pestato a Termini fermati altri due tunisini

Un funzionario del ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato picchiato a Termini, e questa aggressione ha portato all’arresto di altri due tunisini. Uno di loro era già in cella a Roma, mentre l’altro è stato individuato a Perugia. La polizia ha fatto sapere che gli uomini sono coinvolti in un gruppo che il 10 gennaio scorso aveva aggredito brutalmente il funzionario, un uomo di 57 anni.

Uno era già in carcere a Roma l'altro è stato scovato a Perugia. Si è chiuso il cerchio sul branco che lo scorso 10 gennaio aveva pestato brutalmente un funzionario 57enne del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Salgono così a sei le persone arrestate per le violenze. I primi due fermi erano stati effettuati dalle forze dell'ordine subito dopo l'aggressione. A distanza di pochi giorni l'identificazione di altre due giovani. In questo fine settimana gli ultimi due arresti. Sono stati gli agenti della squadra mobile della questura di Roma, sabato 14 febbraio, ad eseguire l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due tunisini di 19 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine.