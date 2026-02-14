Strumenti di misura nella storia Apertura straordinaria in via Meravigli

Domani, in via Meravigli, si apre una mostra dedicata agli strumenti di misura, un evento che richiama appassionati e curiosi. La Camera di commercio ha deciso di offrire ingressi liberi, con visite guidate e qualche gadget in omaggio. Inoltre, ci saranno aperitivi per chi vorrà fermarsi a chiacchierare. È un'occasione per scoprire come si sono evoluti gli strumenti di misura nel tempo e quale ruolo hanno avuto nella vita quotidiana.

Domani apertura straordinaria della mostra "Il valore della misura" in Camera di commercio, con visite guidate gratuite, gadget e aperitivi. Un'iniziativa per festeggiare i Giochi Olimpici. Chi erano i "mesureurs" nella Parigi del Settecento e quale era la loro funzione? Come lavorava il "balancier", l'artigiano che fabbricava gli strumenti per la misurazione dei pesi? Per scoprirlo e ammirare le antiche incisioni che rappresentano bilance, pesi, misure, basta visitare la mostra "Il valore della misura. Un viaggio alla scoperta della metrologia", allestita dalla Camera di commercio in via Meravigli 11.