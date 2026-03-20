Terranuova Bracciolini aperte le iscrizioni al nido d’infanzia 2026 2027

Il Comune di Terranuova Bracciolini ha aperto le iscrizioni al nido d’infanzia comunale per l’anno scolastico 20262027. Le domande possono essere presentate da genitori e tutori interessati, che desiderano iscrivere i propri figli nelle strutture comunali dedicate ai piccoli. La procedura è stata avviata ufficialmente e rimarrà aperta fino a nuova comunicazione.

Arezzo, 20 marzo 2026 – Il Comune di Terranuova Bracciolini ha avviato le iscrizioni al nido d’infanzia comunale per l’anno educativo 20262027. Le domande potranno essere presentate online entro il 30 aprile 2026 tramite il portale dedicato sul sito istituzionale, utilizzando lo SPID per garantire sicurezza e facilità di accesso. Possono iscriversi i bambini e le bambine residenti nel Comune, con età compresa tra 10 mesi e 3 anni all’inizio del servizio, in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente. Il nido costituisce un servizio fondamentale per la socializzazione e lo sviluppo cognitivo ed emotivo dei più piccoli, oltre a offrire un supporto concreto alle famiglie nella gestione quotidiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terranuova Bracciolini, aperte le iscrizioni al nido d’infanzia 2026/2027 Articoli correlati Asilo nido e scuole dell'infanzia comunali, aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2026/27Le domande di iscrizione per l'asilo nido 'Tommy Onofri' e le scuole dell'Infanzia potranno essere presentate dal 2 febbraio al 3 marzo Il Servizio... Bassa Romagna, scuole dell'infanzia: aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2026-2027Sono aperti i bandi per effettuare l’iscrizione all'anno scolastico 2026-2027 per le scuole dell'infanzia gestite dall'Unione dei Comuni della Bassa... Contenuti utili per approfondire Terranuova Bracciolini Discussioni sull' argomento Teatro e solidarietà a Terranuova Bracciolini: sabato in scena Ma icché gli farò alle donne; Referendum sulla giustizia, a Terranuova Bracciolini un incontro pubblico per il Sì; Terranuova Bracciolini: la Scuola di musica Poggio Bracciolini organizza un incontro sull’ascolto musicale; Inclusione in aula a Terranuova Bracciolini, docente e studente con disabilità protagonisti di un percorso educativo sui diritti. Domani alle ore 17:30, presso la Sala Verdi in Via Verdi a Terranuova Bracciolini. GUARDA QUI - facebook.com facebook