Anyma e Lisa lanciano “Bad Angel”, un singolo che fonde techno cinematica e pop globale. Il produttore italiano sarà headliner al Coachella e atteso a Milano il 19 settembre 2026. Anyma e Lisa – Credit: Alexander Wessely MILANO – Una collaborazione destinata a lasciare il segno. Anyma, artista italiano tra i nomi più innovativi della musica elettronica mondiale, unisce le forze con la superstar globale Lisa nel nuovo singolo Bad Angel, un brano che fonde paesaggi sonori techno, voce magnetica e un immaginario visivo d’avanguardia. Il produttore, DJ e performer – al secolo Matteo Milleri – arriva a questo nuovo capitolo in un momento di massima espansione artistica. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Anyma e Lisa insieme in “Bad Angel” [VIDEO]

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Temi più discussi: Il producer italiano Anyma insieme a Lisa delle Blackpink per il nuovo singolo Bad Angle; Anyma e LISA hanno pubblicato un brano insieme; ANYMA & LISA il singolo Bad Angel. Guarda il video.

Anyma e LISA hanno pubblicato un brano insiemePer la prima volta Anyma unisce le forze con LISA nel nuovo singolo Bad Angel: il dj italiano è atteso sul palco del Coachella ... billboard.it

ANYMA & LISA il singolo Bad Angel. Guarda il videoFondendo i caratteristici paesaggi sonori techno cinematografici di Anyma con la voce dinamica e trasversale di LISA, Bad Angel è un brano irresistibile e ricco di ritmo. Scritto e prodotto da Anyma ... newsic.it

[] Aggiornamento dalle storie di Lisa BAD ANGEL WITH LISA #ANYMAxLISA #BLACKPINK # #LISA # @wearelloud x.com

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