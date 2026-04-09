Anyma e Lisa insieme in Bad Angel VIDEO

Da lopinionista.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Anyma e Lisa lanciano “Bad Angel”, un singolo che fonde techno cinematica e pop globale. Il produttore italiano sarà headliner al Coachella e atteso a Milano il 19 settembre 2026. Anyma e Lisa – Credit: Alexander Wessely MILANO – Una collaborazione destinata a lasciare il segno. Anyma, artista italiano tra i nomi più innovativi della musica elettronica mondiale, unisce le forze con la superstar globale Lisa nel nuovo singolo Bad Angel, un brano che fonde paesaggi sonori techno, voce magnetica e un immaginario visivo d’avanguardia. Il produttore, DJ e performer – al secolo Matteo Milleri – arriva a questo nuovo capitolo in un momento di massima espansione artistica. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - Anyma e Lisa insieme in “Bad Angel” [VIDEO]

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Fans Can't Wait! LISA Confirms She Will Perform With ANYMA at Coachella 2026 - LISA x ANYMA

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Temi più discussi: Il producer italiano Anyma insieme a Lisa delle Blackpink per il nuovo singolo Bad Angle; Anyma e LISA hanno pubblicato un brano insieme; ANYMA & LISA il singolo Bad Angel. Guarda il video.

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