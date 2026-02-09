Gabriela Berlingeri, l’ex fidanzata di Bad Bunny, potrebbe essere tornata con il cantante. Secondo alcune voci, i due starebbero di nuovo insieme, anche se nessuno ha confermato ufficialmente. La coppia si era già lasciata qualche tempo fa, ma ora sembra che i sentimenti siano riemersi e che abbiano deciso di riprovare a stare insieme in gran segreto.

Si chiama Gabriela Berlingeri il grande amore di Bad Bunny e la sua ex fidanzata che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe tornata nella vita del cantante in gran segreto. Chi è Gabriela Berlingeri. Designer di gioielli e influencer originaria di Porto Rico, Gabriela Berlingeri è stata legata per diverso tempo all’artista sia dal punto di vista sentimentale che professionale. La loro storia d’amore è durata dal 2017 al 2022 ed è stata particolarmente intensa. Il primo incontro era avvenuto per caso in un locale quando Bad Bunny era insieme ai genitori e ai fratelli a cui è particolarmente legato. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Gabriela Berlingeri, l’ex fidanzata di Bad Bunny (con cui sarebbe tornato insieme)

L'album di Bad Bunny, vincitore ai Grammy 2026, potrebbe essere dedicato a tre donne.

La performance di Bad Bunny all'intervallo del Super Bowl ha fatto parlare tutti.

