Lisa Vittozzi | Si vince e si perde insieme staffette non fortunate giriamo pagina

Lisa Vittozzi ha concluso la staffetta femminile con una buona ultima frazione, ma l’Italia non è riuscita a qualificarsi a causa di errori commessi nelle precedenti frazioni. La biathleta ha commentato che si vince e si perde insieme, sottolineando che bisogna imparare dagli sbagli. La squadra ha mostrato determinazione, anche se le sbavature hanno pesato molto. Vittozzi ha aggiunto che è il momento di voltare pagina e concentrarsi sulle prossime gare. La competizione si è rivelata molto difficile per tutte le concorrenti.

Lisa Vittozzi ha messo insieme una validissima ultima frazione per l'Italia nella staffetta femminile, ma questa non è bastata: tanti, troppi gli errori di chi l'ha preceduta, tali da cancellare i 18 e 23.3 secondi impiegati sui suoi due poligoni. Tempi incredibili e che lasciano molto ben sperare per la mass start, ma oggi inutili. Innanzitutto c'è il discorso legato al non poter rimontare: " La staffetta è partita un po' in salita, anche con tutte le capacità che ho non potevo fare il miracolo. Ci aspettavamo di più, è andata così. Peccato perché avevamo le nostre chance, ma si vince e si perde insieme ".