La sciatalgia colpisce molte persone e spesso si confonde con altri problemi alla schiena. Ieri, durante la trasmissione Rai Elisir, il professor Cesare Faldini dell’Istituto Rizzoli di Bologna ha chiarito cosa si nasconde dietro questa condizione. Ha spiegato quali sono i sintomi più comuni e quali semplici rimedi si possono adottare per prevenirla. In molti si chiedono come riconoscerla e cosa fare se si avverte dolore, e Faldini ha dato indicazioni pratiche per affrontare il problema.

Bologna, 30 gennaio 2026 – Cos’è la sciatalgia? E come si può prevenire? Nel corso della trasmissione Rai Elisir, il professor Cesare Faldini, primario all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, ha spiegato tutti i segreti di quella che può sembrare una patologia ma in realtà non è ciò che appare. La sciatalgia: malattia o sintomo? “Innanzitutto, occorre chiarire – ha esordito il dottor Faldini – che la sciatalgia è un sintomo, per l’esattezza è il sintomo legato al dolore del nervo sciatico. Il nervo sciatico, che ha il compito di portare il movimento e raccogliere le sensazioni di entrambi gli arti inferiori, ha la sua origine a livello della colonna vertebrale lombare, in particolare emerge vicino a un disco che si frappone tra due vertebre, ed è per questo motivo che il più delle volte non si parla di sciatalgia, ma di lombosciatalgia, cioè un dolore posteriore alla schiena che poi continua più in basso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cos’è la sciatalgia? Sintomi e rimedi spiegati da Cesare Faldini: “Cosa fare per evitarla”

Approfondimenti su Cesare Faldini

In seguito a un episodio alla Città del Cinema, in cui una bambina è stata salvata grazie alla manovra di Heimlich, è importante conoscere i sintomi del soffocamento e le azioni da adottare.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cesare Faldini

Cos’è la sciatalgia? Sintomi e rimedi spiegati da Cesare Faldini: Cosa fare per evitarlaE’ una condizione molto comune, soprattutto tra le persone di mezza età e tra chi trascorre molto tempo seduto. L’infiammazione del nervo causa un dolore che parte dal fondo schiena, raggiunge la gam ... ilrestodelcarlino.it

Il Prof. Cesare Faldini, Chirurgo Ortopedico – direttore della Clinica Ortopedica e Traumatologica I dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e professore ordinario Alma Mater Studiorum - Università di Bologna – sabato scorso è stato ospite della trasmissione “Buongiorn - facebook.com facebook