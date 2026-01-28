Annunciata la Closed Beta di Freestyle Football 2 | ecco tutti i dettagli

Joycity ha aperto le iscrizioni per la Closed Beta di Freestyle Football 2, il nuovo gioco che porta il calcio di strada sui telefoni. Gli appassionati possono già registrarsi per provare in anteprima questa versione, che promette di rinnovare le sfide e le mosse del street football. La beta sarà disponibile solo per alcuni fortunati, mentre il lancio ufficiale è previsto nelle prossime settimane.

Joycity ha annunciato ufficialmente la Closed Beta di Freestyle Football 2, il nuovo capitolo della serie calcistica ispirata allo street football. Il test permetterà a un numero limitato di giocatori di provare in anteprima il titolo prima del lancio ufficiale. Al centro dell’esperienza ci sono creatività, stile e cooperazione di squadra. La beta rappresenta un primo assaggio concreto della visione del progetto. Un’occasione utile per valutare gameplay, struttura e potenziale competitivo del gioco. La Closed Beta Test di Freestyle Football 2 si svolgerà dal 30 gennaio al 2 febbraio 2026, con finestre orarie dedicate alle principali regioni. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Annunciata la Closed Beta di Freestyle Football 2: ecco tutti i dettagli Approfondimenti su Freestyle Football 2 Spellcasters Chronicles, la prima closed beta è ora disponibile su Steam Aniimo torna su PC con la nuova Paws Up Closed Beta Aniimo torna su PC con la nuova Paws Up Closed Beta, offrendo ai giocatori un'ulteriore opportunità di partecipare a una fase di test esclusiva. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Freestyle Football 2 Argomenti discussi: Spellcasters Chronicles: annunciata data per il secondo closed beta test; Annunciata la Closed Beta di Freestyle Football 2: ecco tutti i dettagli; Wuthering Waves: annunciata data per la versione 3.1; Spellcasters Chronicles entra in Early Access: cosa porta la Closed Beta 2 annunciata da Quantic Dream. Annunciata la closed beta di Freestyle Football 2: ecco tutti i dettagliJoycity ha annunciato ufficialmente la Closed Beta di Freestyle Football 2, il nuovo capitolo ... msn.com Spellcasters Chronicles: annunciata data per la seconda closed betaQuantic Dream annuncia la data della seconda Closed Beta di Spellcasters Chronicles e l'uscita in Accesso Anticipato. vgmag.it Beta facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.