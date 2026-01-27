Il Giorno della Memoria 2026 invita a ricordare le vittime dell’Olocausto. In questa ricorrenza, si evidenziano film d’autori, classici e documentari, oltre alla proiezione in sala del film francese

S i celebra oggi in tutto il mondo il Giorno della memoria 2026, la giornata istituita il 27 Gennaio di ogni anno per commemorare tutte le vittime dell’ Olocausto. In questo martedì sono tante le iniziative ma anche i film in tv e al cinema che mantengono in vita la riflessione su una delle pagine più dolorose e drammatiche della storia recente. Ecco la programmazione dei palinsesti e i titoli nelle sale. Giorno della Memoria: i sopravvissuti di Auschwitz celebrano 80° anniversario liberazione X Leggi anche › Su Rai 1 la miniserie “Morbo K” in ricordo delle vittime del Giorno della Memoria Giorno della memoria 2026: la programmazione dei film tv oggi 27 gennaio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Anche quest'anno l'offerta nei palinsesti è ricchissima di film d'autori, grandi classici e documentari. In sala invece il commovente film francese "La stanza di Mariana"

Approfondimenti su Giorno Memoria

