Anche quest' anno l' offerta nei palinsesti è ricchissima di film d' autori grandi classici e documentari In sala invece il commovente film francese La stanza di Mariana
Il Giorno della Memoria 2026 invita a ricordare le vittime dell’Olocausto. In questa ricorrenza, si evidenziano film d’autori, classici e documentari, oltre alla proiezione in sala del film francese
S i celebra oggi in tutto il mondo il Giorno della memoria 2026, la giornata istituita il 27 Gennaio di ogni anno per commemorare tutte le vittime dell’ Olocausto. In questo martedì sono tante le iniziative ma anche i film in tv e al cinema che mantengono in vita la riflessione su una delle pagine più dolorose e drammatiche della storia recente. Ecco la programmazione dei palinsesti e i titoli nelle sale. Giorno della Memoria: i sopravvissuti di Auschwitz celebrano 80° anniversario liberazione X Leggi anche › Su Rai 1 la miniserie “Morbo K” in ricordo delle vittime del Giorno della Memoria Giorno della memoria 2026: la programmazione dei film tv oggi 27 gennaio. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Approfondimenti su Giorno Memoria
Paramount fa una nuova offerta a Warner Bros e assicura: "Ogni anno oltre 30 film in sala"
Paramount ha presentato una nuova proposta a Warner Bros, garantendo un’offerta annuale di oltre 30 film in sala.
Claudia Gerini è stata la Presidente di Giuria della 22esima edizione del Monte-Carlo Film Festival, vinto quest'anno dal film spagnolo "La Cena" di Manuel Gòmez Pereira
Ultime notizie su Giorno Memoria
Argomenti discussi: Progetti per le scuole promossi dal Comune di Bergamo per l’a.s. 2025-2026; Copparo, la pista del ghiaccio inclusiva anche quest’anno ha fatto centro; Rüegg si ripete in Australia, sua l’ultima tappa e la generale; Open Day in Cantiere: il 30 gennaio a Partanna focus sull’edilizia scolastica.
Pensioni: Braga, 'anche quest'anno la Fornero l'aboliamo l'anno prossimo'Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Anche quest'anno la Fornero l'aboliamo l'anno prossimo. La Lega non si smentisce: solo propaganda e sacrifici. Quelli inflitti ai cittadini per far quadrare i conti e ... iltempo.it
Maturità 2026, in arrivo le materie. Da quest'anno anche le quattro degli orali. Tutto quello che c'è da sapereEntro il 31 gennaio il ministero dell'Istruzione e del Merito farà il suo annuncio. Chi boicotta l'orale viene bocciato e si terrà conto anche delle attività extrascolastiche «particolarmente meritevo ... corriere.it
Esco da MARTY SUPREME visto al cinema con il cuore scombussolato e gli occhi ancora bagnati di frenetica meraviglia. Che film incredibile è questo di Josh Safdie! quanta vita, quanta energia, quanta enormità dentro quest'opera in cui noi, come la camera - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.