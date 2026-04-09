La Corte di Cassazione ha deciso di annullare l’arresto di Mohammad Hannoun, attivista e architetto palestinese. L’uomo era stato accusato di aver finanziato Hamas attraverso l’Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese (Abspp). La decisione è stata presa in sede di Riesame, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali.

La Corte di Cassazione ha annullato l’arresto di Mohammad Hannoun, l’attivista e architetto palestinese accusato di aver finanziato Hamas con la sua Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese (Abspp). L’uomo di 64 anni era stato arrestato a fine dicembre insieme ad altre sei persone. Due di loro, Raed El Salahat e Khalil Abu Deiah, erano già stati scarcerati mentre invece erano stati confermati gli arresti di Hannoun, Ra’ed Dawoud, Yaser Elasaly e Ryad Albunstanji. Per tutti e quattro la Corte ha rinviato la decisione a una sezione del Riesame di Genova. In attesa della decisione Hannoun resterà in carcere a Terni. Il collegio difensivo si è detto soddisfatto per la decisione della Cassazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Annullato l’arresto di Mohammad Hannoun: era accusato di finanziare Hamas. La decisione al Riesame

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La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’arresto di Mohammad Hannoun, l’attivista palestinese fermato a fine dicembre nell’inchiesta sul presunto finanziamento a Hamas. Gli atti tornano ora a una diversa sezione del tribunale del Riesame di Genova, - facebook.com facebook

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