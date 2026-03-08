La trappola dell' anziana che sventa il raggiro | ecco come ha incastrato il truffatore

Un’anziana ha evitato di cadere in una trappola e ha deciso di reagire, riuscendo a incastrare il truffatore. La donna ha messo in atto un piano per sorprendere il malvivente e ha così portato alla luce l’inganno. La situazione si è conclusa con l’arresto del sospettato, grazie alla sua prontezza e alla sua astuzia.

La telefonata di un finto finanziere dà il via alla frode. La preda "mangia" la foglia e lo fa arrestare Un copione ribaltato, con la vittima che ha orchestrato la trappola per incastrare il malvivente. Un’anziana, infatti, non è caduta nel tranello di una truffa e ha fatto cadere nella rete il bandito. Il piano messo in atto, in zona La Rustica, era la classifica telefonata alla preda di turno mentre dall’altra parte della cornetta c’era un soggetto che si è palesato come appartenente alla guardia di finanza. Il copione è stato il seguente: chiamata all’utenza fissa, richiesta di 600 euro e gioielli in oro a fronte di un presunto risarcimento originato da un’indagine per rapina a carico della donna. 🔗 Leggi su Romatoday.it Tentata truffa ai danni di un’anziana a Cervinara: la prontezza sventa il raggiroUn falso impiegato INPS promette un bonus di 650 euro e cerca informazioni sensibili: la vittima riconosce l’inganno e denuncia il fatto A Cervinara,... “Ha danneggiato la nostra macchina, ci dia 140 euro”. Tentano la truffa, un passante li vede e sventa il raggiroPrato, 27 dicembre 2025 – Due uomini con precedenti penali sono stati arrestati a Prato con l'accusa di truffa ai danni di una donna anziana. Tentata truffa ad anziani a Pescara: i malfattori fuggono per la presenza delle telecamere Tutto quello che riguarda La trappola dell'anziana che sventa il.... Temi più discussi: La trappola dell'anziana che sventa il raggiro: ecco come ha incastrato il truffatore; Spilla 30mila euro di gioielli e denaro ad un'anziana, arrestato in stazione; Si finge finanziere per truffare anziana, ma lei lo fa arrestare dalla Polizia; Suo figlio è in carcere, deve pagare: non ci casca e tende loro la trappola, due in carcere. Truffano un’anziana di Cassano, arrestato un 35enneCassano delle Murge, truffa del finto incidente: arrestato 35enne napoletano. Si era fatto consegnare soldi da un'anziana con la scusa della nipote in carcere. Determinanti le immagini di videosorvegl ... informatissimo.net Torna la truffa dell’incidente. Anziana perde i risparmiE’ successo martedì all’ora di pranzo in via Pacini: Deve pagare la cauzione per suo figlio. E all’88enne rubano contanti e gioielli per oltre 1000 euro . ilrestodelcarlino.it Sono letteralmente in trappola i detenuti del carcere di Evin, la più celebre e più temuta prigione della Repubblica islamica, riservata in gran parte ai prigionieri politici - facebook.com facebook #Fabregas nasconde il Como: "Quarto posto Non cadiamo nella trappola. Col Cagliari la gara più difficile" x.com