Capisce di parlare con dei truffatori e chiama la polizia ospitando gli agenti tre giorni | anziana di Milano sventa il raggiro – Video

Un’anziana di 83 anni di Milano ha chiamato la polizia dopo aver capito di parlare con dei truffatori. Gli agenti sono intervenuti e hanno soggiornato nella sua abitazione per tre giorni. La donna ha evitato che una banda di truffatori seriali riuscisse a mettere a segno un raggiro nel suo appartamento nel centro della città, dove custodiva gioielli per diverse centinaia di migliaia di euro in una cassaforte.

Una 83enne ha sventato un raggiro che una banda di truffatori seriali voleva mettere a segno in casa sua, un prestigioso appartamento nel centro di Milano dove, dentro una cassaforte, c’erano gioielli per alcune centinaia di migliaia di euro. La donna, vedova, ha capito subito di trovarsi al telefono con dei truffatori e ha chiamato la polizia ospitando per tre giorni gli agenti a casa fino a quando non si sono presentati. Mercoledì 1 aprile, la donna ha ricevuto una nuova telefonata dove le sono state impartite delle istruzioni per la consegna dei gioielli e dei soldi contanti in possesso, sempre per evitare conseguenze giuridiche. Giovedì 2 aprile, nel primo pomeriggio l’anziana è stata di nuovo ricontattata per la consegna dei preziosi a un presunto appartenente alle Forze dell’Ordine che si è presentato sul pianerottolo di casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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