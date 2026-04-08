A Mandello i ragazzi e i volontari ripuliscono il paese e piantano alberi

A Mandello, un gruppo di giovani e volontari si è riunito per ripulire le strade e piantare alberi nel centro del paese. L'iniziativa ha coinvolto diverse persone che hanno lavorato insieme per migliorare gli spazi pubblici e rafforzare il senso di comunità. Durante l'evento, sono stati raccolti rifiuti e piantati nuovi alberi in diverse zone della località. L'attività si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e senza incidenti.

Giovani e meno giovani contribuiscono a far rinascere il paese attraverso l'amore e la cura verso l'ambiente.Il Comune di Mandello del Lario, insieme al Consiglio comunale dei ragazzi (Ccr), aderisce alla Giornata del verde pulito, l’iniziativa promossa da Regione Lombardia per sensibilizzare i. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Porto canale e corridoio verde del Rio Melo: si piantano ben 11 mila alberiSono partiti lunedì gli interventi da parte di Geat sul verde pubblico a completamento del progetto di riqualificazione del porto canale con la... I volontari ripuliscono la "Spiaggia Inclusiva Balnea": il videoGrazie all’impegno concreto dei volontari di Nuova Gioventù Balnea, Autosmo, Legambiente Orizzonti Salerno e Volontariato Verde Pubblico Salerno,... Argomenti più discussi: Mandello del Lario, centro remiero: multidisciplinare e accessibile; Mandello: da un'idea di Adriana Lafranconi, ecco la collana per bambini 'Voltalibro'. Pronto il primo volume; Mandello, via libera al nuovo centro della Canottieri Moto Guzzi: investimento da 2,3 milioni; Elezioni, presentata la lista Casa Comune che sostiene la candidatura di Riccardo Mariani a Mandello. MANDELLO - Skateboard, performance e attività pratiche: sabato 11 aprile un laboratorio urbano di movimento, comunità e divertimento - facebook.com facebook