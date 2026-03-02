Porto canale e corridoio verde del Rio Melo | si piantano ben 11 mila alberi

Da lunedì, l’azienda Geat ha iniziato a piantare 11.000 alberi nel porto canale e nel corridoio verde del Rio Melo, come parte di un progetto di riqualificazione. Gli interventi riguardano il verde pubblico e mirano a completare il collegamento tra il porto e il tratto finale del Rio Melo. L’operazione coinvolge l’installazione di nuove piante lungo le aree interessate.

Sono partiti lunedì gli interventi da parte di Geat sul verde pubblico a completamento del progetto di riqualificazione del porto canale con la riconnessione al corridoio verde dell'ultimo tratto del Rio Melo. Le squadre di Geat, che attualmente sono impegnate nell'area del Cimitero vecchio.