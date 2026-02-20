Fabio De Luigi arriva alla ChorusLife Arena con il suo nuovo spettacolo

Fabio De Luigi si presenta alla ChorusLife Arena di Bergamo, portando il suo nuovo spettacolo. L’attore e comico, noto per aver lavorato con la Gialappa’s Band e per le sue interpretazioni in film e serie tv, sale sul palco mercoledì 28 ottobre alle 21. Con una serie di battute e imitazioni, De Luigi intrattiene il pubblico con il suo stile diretto e spontaneo. L’evento promette una serata all’insegna dell’umorismo e della comicità, attirando fan di tutte le età. La platea si prepara a vivere una serata di risate.

Fabio De Luigi arriva a Bergamo. L’attore, comico e imitatore, storico volto dei programmi della Gialappa’s Band (come Mai Dire Gol e Mai Dire Grande Fratello), della sit-com Love Bugs e di numerose commedie cinematografiche di successo, sarà in scena alla ChorusLife Arena mercoledì 28 ottobre alle 21 per una nuova data del suo “BIOL – In Carne e Ossa Tour”. Dopo 25 anni di lontananza dai palcoscenici, Fabio De Luigi torna finalmente alle origini con un tour teatrale in carne e ossa. Da ottobre sarà protagonista nei principali teatri italiani con “BIOL – In Carne e Ossa Tour”, uno spettacolo intimamente generoso costruito a immagine e somiglianza del suo interprete, dove registro comico e anima poetica convivono in perfetta armonia.🔗 Leggi su Bergamonews.it

