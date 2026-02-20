Fabio De Luigi arriva alla ChorusLife Arena con il suo nuovo spettacolo
Fabio De Luigi si presenta alla ChorusLife Arena di Bergamo, portando il suo nuovo spettacolo. L’attore e comico, noto per aver lavorato con la Gialappa’s Band e per le sue interpretazioni in film e serie tv, sale sul palco mercoledì 28 ottobre alle 21. Con una serie di battute e imitazioni, De Luigi intrattiene il pubblico con il suo stile diretto e spontaneo. L’evento promette una serata all’insegna dell’umorismo e della comicità, attirando fan di tutte le età. La platea si prepara a vivere una serata di risate.
Fabio De Luigi arriva a Bergamo. L’attore, comico e imitatore, storico volto dei programmi della Gialappa’s Band (come Mai Dire Gol e Mai Dire Grande Fratello), della sit-com Love Bugs e di numerose commedie cinematografiche di successo, sarà in scena alla ChorusLife Arena mercoledì 28 ottobre alle 21 per una nuova data del suo “BIOL – In Carne e Ossa Tour”. Dopo 25 anni di lontananza dai palcoscenici, Fabio De Luigi torna finalmente alle origini con un tour teatrale in carne e ossa. Da ottobre sarà protagonista nei principali teatri italiani con “BIOL – In Carne e Ossa Tour”, uno spettacolo intimamente generoso costruito a immagine e somiglianza del suo interprete, dove registro comico e anima poetica convivono in perfetta armonia.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: Fabio De Luigi in arrivo alla ChorusLife Arena con il suo nuovo spettacolo
Leggi anche: Angelo Duro arriva alla ChorusLife Arena con il suo nuovo spettacoloLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Fabio De Luigi torna a Torino nel 2026 con il suo nuovissimo show BIOL – In Carne e Ossa Tour; Un Bel Giorno: Le nostre cime sono meno tempestose, l'intervista a Fabio De Luigi e Virginia Raffaele; A Sanremo 2026 arriva il comico Vincenzo De Lucia; Fabio De Luigi torna in scena a Roma nel 2026 tra risate e racconti in carne e ossa.
Un bel giorno: con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele dal 5 marzo al cinemaArriva in sala il 5 marzo il nuovo film di Fabio De Luigi che si intitola Un Bel Giorno — vedovo con 4 figlie a carico, l’incontro con Lara cambierà tutto. Con lui, al quarto film insieme, Virginia ... tg24.sky.it
Un Bel Giorno: Le nostre cime sono meno tempestose, l'intervista a Fabio De Luigi e Virginia RaffaeleDal 5 marzo nei cinema, Un bel giorno riunisce De Luigi e Raffaele in una nuova commedia che affronta con leggerezza i nuovi inizi degli adulti single con figli. Ne parliamo, con altrettanta leggerezz ... comingsoon.it
Tre prime serate su canale 5 per festeggiare i nostri 25 anni insieme a tanti amici ospiti e a tutti voi! State avvisati mo, ci vediamo alla ChorusLife Arena il 24, 27 e 30 marzo State tutti invitati Vieni a vivere lo show dal vivo! Link biglietti https://www.tic - facebook.com facebook
Medley e duetti, cover e ricordi. Sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo, si esibiscono sei big della musica italiana: Alessandra Amoroso, Annalisa, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Fiorella Mannoia e i Negramaro x.com