Lega | Tiziana Nisini nuovo commissario della sezione di Firenze

La Lega ha scelto Tiziana Nisini come nuovo commissario della sezione di Firenze. La nomina è stata annunciata dal segretario provinciale Federico Bussolin, che ha deciso di affidarle il ruolo di guida del partito nel capoluogo toscano. La Nisini prende il posto di chi aveva gestito finora la sezione, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito in città. La scelta è stata accolta con attenzione dagli iscritti e dai sostenitori della Lega in zona.

FIRENZE – Federico Bussolin, segretario provinciale della Lega Firenze, ha nominato l'onorevole Tiziana Nisini nuovo commissario della sezione di Firenze del Carroccio. "Penso che Tiziana – ha affermato Bussolin – sia la persona più adatta per prendere le redini del nostro partito nel capoluogo regionale, vista la sua conclamata operatività e determinazione nel portare avanti gli incarichi a lei affidati. Sono certo, dunque, che i nostri militanti e sostenitori sapranno supportarla al meglio perché è una donna coralmente apprezzata anche per le sue innegabili doti umane, oltre che politiche", ha concluso Bussolin.

