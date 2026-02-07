Fuoco e fiamme in carcere detenuto incendia la cella

Un incendio si è scatenato nel carcere di Marassi venerdì mattina. Un detenuto, trasferito pochi giorni prima dalla Valle d'Aosta per motivi di sicurezza, ha dato fuoco alla sua cella. Le fiamme hanno provocato scompiglio tra i detenuti e il personale di sorveglianza. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’episodio ha sollevato nuove preoccupazioni sulla sicurezza nel penitenziario genovese.

Fuoco e fiamme e trambusto nel carcere di Marassi. Nella giornata di venerdì 6 febbraio un detenuto, da pochi giorni trasferito a Genova dalla Valle d'Aosta per motivi di sicurezza, ha appiccato un incendio all'interno della propria cella. A raccontare cosa è accaduto è Vincenzo Tristaino.

