Appicca un incendio che devasta la cella | detenuto sotto processo per danneggiamento

Un detenuto rumeno di 39 anni è stato portato davanti al Tribunale di Perugia per rispondere di aver appiccato un incendio nella propria cella, causando danni a mobili e arredi nel carcere di Capanne. L’episodio, ancora sotto indagine, solleva questioni sulla sicurezza e la gestione delle strutture penitenziarie. Il processo si svolge nel rispetto delle procedure legali, con l’obiettivo di chiarire responsabilità e dinamiche dell’accaduto.

