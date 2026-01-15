Appicca un incendio che devasta la cella | detenuto sotto processo per danneggiamento
Un detenuto rumeno di 39 anni è stato portato davanti al Tribunale di Perugia per rispondere di aver appiccato un incendio nella propria cella, causando danni a mobili e arredi nel carcere di Capanne. L’episodio, ancora sotto indagine, solleva questioni sulla sicurezza e la gestione delle strutture penitenziarie. Il processo si svolge nel rispetto delle procedure legali, con l’obiettivo di chiarire responsabilità e dinamiche dell’accaduto.
Un rumeno di 39 anni è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per rispondere dell’accusa di aver aver appiccato un incendio in cella e di avere danneggiato mobili e arredi della cella nel carcere di Capanne, a Perugia.L’imputato, difeso dall’avvocato Gianni Dionigi, senza fissa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
