Bosch chiude il 2025 con una crescita leggera del fatturato, che sale a 91 miliardi di euro rispetto ai 90,3 miliardi dell’anno prima. L’azienda ha affrontato un anno difficile, con l’utile prima degli interessi e delle tasse in calo. La situazione rimane complessa, ma i numeri mostrano comunque una leggera ripresa.

Roma, 30 gen. - (Adnkronos) - Bosch ha chiuso un "difficile" esercizio finanziario 2025 che ha visto il fatturato in leggera crescita a 91 miliardi di euro (nel 2024 era di 90,3 miliardi di euro). mentre il margine operativo EBIT è stato inferiore alle aspettative, pari a circa il 2%. Il gruppo tedesco fornitore globale di tecnologie e servizi riferisce come al netto degli effetti dei tassi di cambio, i ricavi sono cresciuti del 4,2% mentre il margine EBIT delle attività operative, pari a circa il 2%, è stato al di sotto delle aspettative e quasi la metà del 2024 (3,5%). "La realtà economica si riflette chiaramente nei nostri risultati: il 2025 è stato per Bosch un anno difficile e, in alcuni momenti, particolarmente impegnativo", ha dichiarato Stefan Hartung, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bosch, commentando i dati preliminari di bilancio presentati dal Gruppo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bosch: in 2025 fatturato leggera crescita a 91 mld, cala Ebit

Approfondimenti su Bosch 2025

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Bosch 2025

Argomenti discussi: Würth, nel 2025 il fatturato in crescita del 2,3%.

Ricavi 2025 Gruppo Bosch a 91 miliardi di euro, appena sopra 2024La debole situazione economica generale, le condizioni di mercato sempre più complesse, la riduzione dei margini (legata a minori volumi di vendita) e l'aumento dei dazi hanno penalizzato nel 2025 l'a ... ansa.it

Il futuro non si aspetta: si programma! Entro i prossimi dieci anni, prevediamo di superare i 6 miliardi di euro fatturato, grazie a software e servizi sempre più basati sull’AI. Una crescita importante, a cui contribuirà soprattutto il settore Mobility, cuore della no - facebook.com facebook