Siamo una coalizione ampia Vogliamo una città più sicura

Questa mattina a Faenza, in corso Mazzini, si è svolta l’inaugurazione della nuova sede elettorale di Gabriele Padovani, candidato sindaco di centrodestra. Con un breve intervento, Padovani ha ribadito l’obiettivo di rendere la città più sicura. Alla cerimonia hanno partecipato esponenti di vari partiti come Fratelli d’Italia, Area Liberale, i Popolari del Nord e la lista civica Faenza Insieme, che sostiene il suo progetto. La manifestazione si è conclusa con il classico “Corriamo per vincere”,

"Corriamo per vincere". Questo il mantra ricorrente che ieri in corso Mazzini a Faenza ha accompagnato l'inaugurazione della sede elettorale di Gabriele Padovani, candidato sindaco di centrodestra che vede tra i sostenitori Area Liberale, Fratelli d'Italia, Popolari del Nord e la lista di Padovani Sindaco, che si chiamerà Faenza Insieme. Al civico 28 negli spazi che ospitavano uno storico negozio di abbigliamento del centro, ieri si è tenuta la conferenza stampa e un brindisi inaugurale di avvio della campagna elettorale. Oltre ai consiglieri comunali di Area Liberale, Andrea Liverani e Cristina Alpi, erano presenti i vertici di Fratelli d'Italia, dal capogruppo in consiglio Andrea Monti al coordinatore provinciale Alberto Ferrero, compreso il dirigente nazionale Roberto Petri.

L'amministrazione di Ceglie Messapica ha approvato il Dup 2026-2028 durante il consiglio comunale di ieri.

