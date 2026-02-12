Amici 25 anticipazioni puntata 15 febbraio | tre allievi conquistano il serale

Questa settimana, tre allievi di Amici 25 si sono guadagnati il posto al Serale. Durante le prove, hanno dato il massimo con esibizioni di canto e ballo che hanno coinvolto pubblico e giuria. La registrazione della puntata del 15 febbraio ha mostrato le classifiche e le performance più emozionanti, che sono già al centro dell’attenzione tra i fan.

Tre allievi ottengono la maglia del Serale dopo emozionanti esibizioni di canto e ballo. Classifiche della settimana e performance da non perdere nella registrazione di Amici 25. Oggi, 12 febbraio, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata una nuova puntata di Amici 25, la cui messa in onda è prevista per domenica 15 febbraio. Ospite musicale del talent show di Maria De Filippi sarà Giusy Ferreri. Secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV e dell'account X AmiciNews, la puntata ha regalato a tre allievi la maglia per il serale. La gara canto di Amici 25: classifica ed esibizioni Questa settimana si sono esibiti solo Elena, Plasma, Valentina, Gard, Lorenzo e Michele.

