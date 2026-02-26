Amianto nell’Esercito lo Stato condannato | vitalizio e 100 mila euro agli orfani di un maresciallo

Un procedimento legale ha portato alla condanna del ministero della Difesa, obbligandolo a riconoscere un vitalizio e un risarcimento a favore degli orfani di un maresciallo deceduto nel 2015. La causa riguardava l’esposizione all’amianto durante il servizio e le conseguenze sulla salute del militare. La sentenza rappresenta un passo importante per i diritti delle vittime di esposizione a sostanze nocive.