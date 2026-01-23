Renault Captur Gpl | nuova serie aumentano potenza e autonomia

Renault presenta la nuova serie della Captur Gpl, con un motore Eco-G 120 CV che offre maggiore potenza e autonomia. Questa versione aggiornata si distingue per le innovazioni introdotte sull'intera gamma Captur, mantenendo un equilibrio tra prestazioni e rispetto dell'ambiente. La rinnovata Captur Gpl si rivolge a chi cerca un'auto versatile e efficiente, senza rinunciare alla praticità e alla qualità tipiche del marchio Renault.

Renault amplia la gamma Captur e lo fa introducendo una nuova motorizzazione bifuel benzinaGpl per rispondere alle esigenze di chi cerca ampia autonomia e costi contenuti senza rinunciare alla versatilità di un B-Suv. Il nuovo motore Eco-G 120 nasce proprio per questo e rappresenta l'ultimo risultato dell'impiego della tecnologia bifuel benzinaGpl, su cui la casa francese lavora da oltre 15 anni. Nello specifico questo nuovo motore fa alcuni passi in avanti in termini di prestazione rispetto alla sua precedente versione, l'Eco-G 100, raggiungendo i 120 Cv e una coppia massima di 200 Nm, rispettivamente 20 Cv e 30 Nm in più rispetto alla variante precedente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

