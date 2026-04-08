Sono state diffuse le prime immagini delle strutture previste per la 38ª Louis Vuitton America’s Cup, che si terrà nel 2027. Le immagini mostrano gli spazi assegnati a cinque team, con l’obiettivo di completare le installazioni entro giugno 2026. Le basi sono state allestite a Bagnoli, nel quartiere di Napoli, che si prepara ad ospitare questa importante competizione velistica internazionale.

Prime immagini dell’organizzazione degli spazi per la 38ª Louis Vuitton America's Cup. Già definite le posizioni di cinque team, possibile arrivo entro giugno 2026. Napoli si prepara a diventare un punto di riferimento internazionale per la vela in vista della 38ª edizione della Louis Vuitton America's Cup. Sport e Salute, soggetto attuatore dell’evento, ha mostrato in anteprima i render che illustrano come saranno organizzate le basi operative dei team nell’area di Bagnoli. Le prime assegnazioni degli spazi sono già state individuate. Il defender Emirates Team New Zealand ha scelto la propria base, così come quattro challenger di primo piano: Luna Rossa per l’Italia, Alinghi per la Svizzera, GB1 per il Regno Unito e K-Challenge per la Francia. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - America’s Cup 2027, svelati i render delle basi a Bagnoli: Napoli al centro della vela mondiale

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