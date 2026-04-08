America’s Cup a Napoli | i render di Bagnoli svelano le basi dei team per la 38ª edizione della Louis Vuitton

A Napoli si preparano i luoghi che ospiteranno la 38ª edizione della Louis Vuitton, con i render di Bagnoli che mostrano le aree dedicate ai vari team. Emirates Team New Zealand, Luna Rossa, Alinghi, GB1 e K-Challenge hanno già selezionato i loro spazi nell’area. I primi cinque team potrebbero arrivare a Bagnoli entro giugno 2026, mentre le strutture sono in fase di definizione.

Emirates Team New Zealand, Luna Rossa, Alinghi, GB1 e K-Challenge hanno già scelto il loro spazio. I primi cinque team potrebbero sbarcare a Bagnoli entro giugno 2026. Mancano ancora gli Stati Uniti e il settimo equipaggio Napoli si avvicina a grandi passi al suo appuntamento con la storia della vela. Sport e Salute, soggetto attuatore dell’evento, ha diffuso in anteprima i render che mostrano per la prima volta come sarà organizzata l’area di Bagnoli destinata ad accogliere le basi dei team per la 38ª edizione della Louis Vuitton America’s Cup. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Alla Rai le dirette TV della Louis Vuitton 38ª America’s Cup prevista a Napoli nel 2027L’America’s Cup Partnership (ACP) annuncia che i diritti media in chiaro per l’Italia della Louis Vuitton 38ª America’s Cup sono stati assegnati in...

Comunicato Stampa: Kimbo nominato caffè ufficiale della Louis Vuitton 38ª America's Cup di NapoliNapoli, 24 marzo 2026 - In qualità di Official Coffee, Kimbo porterà il suo aroma, il rito e l'eccellenza dell'espresso napoletano nel cuore della...

Temi più discussi: UNICREDIT CONFERMATA GLOBAL PARTNER E GLOBAL BANKING PARTNER DELLA LOUIS VUITTON 38A AMERICA’S CUP; Unicredit sostiene 38a Louis Vuitton America’s Cup in qualità di Global Partner e Global Banking Partner; Kimbo caffè ufficiale della Louis Vuitton America’s Cup 2026-2027 a Napoli; Louis Vuitton America’s Cup 2027, Napoli al centro della vela mondiale: impatti, sfide e opportunità.

America's Cup: Abodi 'ampliamento flotta conferma globalità e fascino evento'La partecipazione di una 'sfida' statunitense alla 38/a edizione della Louis Vuitton America's Cup conferma la globalità di questo evento e il fascino di esserne parte. (ANSA) ... ansa.it

America’s Cup, Abodi: flotta presente a Napoli si amplia a 6 squadreMilano, 8 apr. (askanews) – La partecipazione di una ‘sfida’ statunitense alla 38ª edizione della Louis Vuitton America’s Cup conferma la globalità di questo evento e il fascino di esserne parte. La ... askanews.it

Chef Carmelo Ferreri. . Louis Vuitton da Scoglitti . . #passione #amore #divertimento - facebook.com facebook

Ostriche e Louis Vuitton: il metodo della Asl di Bari x.com