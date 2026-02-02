America' s Cup Napoli piace attesi altri tre team | c?è anche l?Australia

Napoli si prepara ad accogliere altri tre team per l’America’s Cup. Dopo le prime squadre in gara, si aggiungono anche l’Australia e altre nazionali, portando a cinque le partecipanti. La città si anima con l’attesa di vedere le barche in acqua e i velisti pronti a sfidarsi. La competizione, che sta crescendo di livello, promette grandi emozioni nelle prossime settimane.

Da coppa Extra small a coppa Extra large e così l’Ac Partnership, l’organismo che governa l’America’s cup che si compone dei cinque team partecipanti alla Coppa America napoletana, ha deciso di posticipare le iscrizioni tardive al 31 marzo. Due mesi di tempo per dare la possibilità a più team di aderire a quella che ora sembra una flotta ben composta rispetto al numero esiguo di qualche mese fa. Avranno più tempo gli Americani di Riptide Racing che a dicembre hanno manifestato l’intenzione di partecipare e sono a caccia di investitori. Avrà tempo un team australiano di cui si parla che possa arrivare a Napoli anche in proiezione 2029. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

L'America’s Cup 2027 si terrà a Napoli, segnando per la prima volta in Italia questa prestigiosa competizione di vela.

