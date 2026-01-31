America?s Cup 2027 la sfida | Pil e sviluppo | Napoli meglio di Barcellona

La corsa per l’America’s Cup 2027 si fa più tesa, e Napoli si fa avanti come possibile candidata migliore di Barcellona. I dirigenti italiani puntano tutto sul progetto di Bagnoli, sostenendo che la città partenopea abbia un vantaggio in termini di pil e sviluppo. La febbre cresce, e con essa aumentano anche le aspettative e le discussioni tra gli addetti ai lavori. Nel frattempo, i responsabili istituzionali continuano a lavorare per convincere gli organizzatori internazionali che Napoli può reggere il confronto con le grandi città europee.

La febbre da America’s Cup sale di giorno in giorno sempre di più a iniziare dai protagonisti istituzionali che stanno lavorando sul progetto Bagnoli. Il quartiere sarà la base operativa della competizione velica più antica prestigiosa del mondo. A parlare è il manager di “Sport e Salute”, la Società del Mef che ha in carico l’organizzazione dell’evento, Diego Nepi Molineris: «Barcellona ha fatto un miliardo e duecento di Pil, siamo convinti che in Italia si possa fare di più» il suo pensiero. Espresso durante l’evento “Comunicare la vela” in corso al Coni dove si è discusso dell’America’s Cup a Napoli nel 2027. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

La squadra di Nepi (Sport e Salute) ha presentato al Coni le opportunità della prossima America’s Cup 2027.

A Napoli è stata presentata ufficialmente la 38ª edizione della Louis Vuitton America's Cup, che si terrà a partire dal 10 luglio 2027.

