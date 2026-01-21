L’America’s Cup 2027 prenderà il via il 10 luglio nel Golfo di Napoli, segnando la prima volta che l’evento si svolge in Italia. La città si prepara ad accogliere questa prestigiosa competizione, con l’obiettivo di vivere un’esperienza unica. Luna Rossa, rappresentata dalla sirena Sirena, invita i cittadini a sostenere l’evento, sottolineando l’importanza di un sostegno collettivo per rendere questa edizione memorabile.

La prima regata della 38ª America's Cup si disputerà nel Golfo di Napoli. Sirena (Luna Rossa): “Qui sarà qualcosa di unico, serve il tifo di tutta la città” La 38ª edizione dell’America's Cup entrerà nella storia anche per la sua prima volta in Italia. La prima regata dell’America’s Cup 2027 si disputerà infatti il 10 luglio 2027, nelle acque del Golfo di Napoli, che diventerà il palcoscenico mondiale della vela. A sottolineare il valore simbolico e sportivo della scelta di Napoli è stato Max Sirena, ceo di Luna Rossa, il team italiano che sfiderà ancora una volta i giganti della vela mondiale. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - America’s Cup 2027, si parte il 10 luglio: Napoli pronta a entrare nella storia

America’s Cup a Napoli, la prima regata il 10 luglio 2027L'America's Cup a Napoli si svolgerà il 10 luglio 2027, segnando un importante evento nautico nella città.

America's Cup a Napoli, la cerimonia di presentazione: «Inizierà il 10 luglio 2027»A Napoli è stata presentata ufficialmente la 38ª edizione della Louis Vuitton America's Cup, che si terrà a partire dal 10 luglio 2027.

AMERICA’S CUP 2027 A NAPOLI

Argomenti discussi: America's Cup, la Road to Naples partirà da Cagliari con la prima regata preliminare. Nepi Molineris: Da qui il via ad un percorso che promuove sport e territori; Presentazione ufficiale della Coppa America a Napoli; L'America's Cup di Napoli comincia in Sardegna...; America’s Cup, tutto pronto per la presentazione ufficiale: così inizia la sfida dei 5 team.

America's Cup a Napoli, la prima regata il 10 luglio 2027La prima regata della 38ma America's Cup 2027, per la prima volta organizzata in Italia, nelle acque del Golfo di Napoli, si disputerà il 10 luglio del 2027. (ANSA) ... ansa.it

America’s Cup 2027, ufficiale la data d’inizio a Napoli! Presentate le cinque squadre con Luna Rossa-535 giorni. Comincia ufficialmente oggi il conto alla rovescia in vista della 38ma America's Cup, che comincerà sabato 10 luglio 2027 con i primi due ... oasport.it

