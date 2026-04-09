American Horror Story 13 se avete amato Coven questo ritorno vi farà impazzire

La tredicesima stagione di American Horror Story arriverà presto in televisione, e tra le novità ci sarà il ritorno di Jessica Lange, che aveva già interpretato ruoli memorabili nelle stagioni precedenti. La serie, nota per le sue atmosfere oscure e i personaggi inquietanti, riprende con nuovi episodi e una trama ancora tutta da scoprire. I fan sono in attesa di vedere come si svilupperanno le vicende e quali altri volti noti torneranno sul set.

Come già sappiamo, la tredicesima stagione dello show vedrà il ritorno di Jessica Lange, ancora nei panni della madre di Cornelia, ma ora possiamo dare un primo sguardo al ritorno di Sarah Paulson La tredicesima stagione di American Horror Story comincia a prendere forma con le prime immagini che hanno svelato due grandi ritorni nello show, quello di Jessica Lange e nelle ultime ore di Sarah Paulson nei panni di Cordelia Groode. Questa nuova anteprima della prossima stagione fa seguito a un primo assaggio del ritorno di Jessica Lange nella serie dopo circa 10 anni. Ciò sembra inoltre confermare che Lange riprenderà il ruolo che aveva in Coven, quello della madre di Cordelia, l'ex Suprema Fiona Goode. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - American Horror Story 13, se avete amato Coven questo ritorno vi farà impazzire Leggi anche: American Horror Story 13: il ritorno della Regina. Jessica Lange avvistata sul set American Horror Story 13: Jessica Lange torna nel cast dello showLe riprese degli episodi inediti della serie ideata e prodotta da Ryan Murphy sono ufficialmente iniziate, confermando un atteso ritorno. Temi più discussi: American Horror Story 13, le prime foto della serie tv con Jessica Lange; American Horror Story 13: Jessica Lange torna nel cast dello show; American Horror Story 13: Jessica Lange torna nel cast (e riporta la serie alle origini); American Horror Story 13: torna Jessica Lange. American Horror Story 13, se avete amato Coven questo ritorno vi farà impazzireCome già sappiamo, la tredicesima stagione dello show vedrà il ritorno di Jessica Lange, ancora nei panni della madre di Cornelia, ma ora possiamo dare un primo sguardo al ritorno di Sarah Paulson ... movieplayer.it American Horror Story 13 riporta in vita Coven: Sarah Paulson sarà di nuovo Cordelia GoodeÈ ufficiale: la prossima stagione di American Horror Story riporterà sullo schermo le streghe di Coven. Ecco la prima foto di Sarah Paulson di nuovo nei panni della suprema Cordelia Goode. comingsoon.it Sarah Paulson riprenderà i panni di Cordelia Goode! Ryan Murphy Productions ha svelato che il personaggio interpretato da Sarah Paulson in American Horror Story: Coven, Cordelia Goode, tornerà nella tredicesima stagione di American Horror Story, attual - facebook.com facebook Nuova immagine di Sarah Paulson in American Horror Story 13 nei panni di Cordelia Goode, il suo personaggio di AHS Coven. x.com