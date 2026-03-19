Langella a CagliariNews24 | Non è ancora sicuro che l’Inter vinca lo scudetto sulla Nazionale penso una cosa

Langella ha dichiarato a CagliariNews24 che non è ancora certo che l’Inter possa aggiudicarsi lo scudetto e ha espresso un’opinione sulla Nazionale. La conversazione si è concentrata su queste due tematiche, senza approfondire motivazioni o altri dettagli. La dichiarazione si riferisce a situazioni sportive attuali e alle sue considerazioni personali in merito.

Mercato Milan, il piano ambizioso di Tare per il ritorno in Champions: Goretzka e Gila in prima fila, ma non manca la concorrenza! Restes Juve, il sogno per la porta del futuro passa dalla Champions League: il Tolosa fissa il prezzo! Vicario Inter, il post Sommer è già iniziato! In un mese la stretta finale con il Tottenham: il doppio piano di Ausilio Calciomercato Torino, l’ultima idea per la porta è Livakovic: il prezzo per il titolare della Croazia è abbordabile! Deciso il futuro di Paleari Minotti si racconta: «Dissi no a Inter e Juve, ricordo l’incontro con Papa Wojtyla». Poi racconta l’aneddoto su USA ’94 Infortunio Lautaro, le ragioni dietro la mancata convocazione con l’Argentina che fa sorridere l’Inter: le prossime tappe per il rientro Saviano attacca l’Inter: «Meriterebbe la retrocessione in B. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Langella a CagliariNews24: «Non è ancora sicuro che l’Inter vinca lo scudetto, sulla Nazionale penso una cosa» Articoli correlati Jeda in esclusiva a CagliariNews24: «Cagliari? Penso che potrebbe fare un po’ di più, avere più concretezza. Sulla lotta scudetto…»Jedaias Capucho Neves, per tutti semplicemente Jeda, conserva un legame profondo con Cagliari, maturato negli anni in cui ha difeso i colori rossoblù. Pancaro a CagliariNews24: «Palestra pronto per una big e per la Nazionale! Lotta scudetto? L’Inter ha un buon margine ma…»Calciomercato Napoli, addio all’instant team: la strategia per il 2026 punta sui talenti Under 23! I nomi sul taccuino Pobega Bologna, ufficiale il...