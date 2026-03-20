L’allenatore Cagni ha dichiarato che l’Inter ha buone possibilità di vincere lo scudetto, considerando gli otto punti di vantaggio sul Milan. Ha anche espresso la sua opinione sul VAR e sulla nazionale, affermando di avere idee chiare su entrambi gli argomenti. Le sue parole sono state rilasciate in un’intervista esclusiva.

di Alberto Petrosilli Cagni, noto allenatore, è convinto che l’Inter vincerà lo scudetto visti gli 8 punti di vantaggio sul Milan: le sue dichiarazioni. Gigi Cagni, noto allenatore con diverse esperienze in Serie A, è intervenuto in esclusiva a Calcionews24. Le sue dichiarazioni: LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter L’ultimo turno di campionato, col passo falso del Milan a Roma con la Lazio nonostante il pareggio dell’Inter, ha per lei chiuso il discorso scudetto? Si aspettava la sconfitta dei rossoneri? « Il Milan ha avuto un’occasione grossa e l’ha persa. Questa però non era un’annata nella quale il Milan doveva lottare per lo scudetto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cagni: «L’Inter vincerà lo scudetto, otto punti di vantaggio sono tanti. Sul VAR e la Nazionale ho un’idea chiara» – ESCLUSIVA

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