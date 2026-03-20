Cagni | L’Inter vincerà lo scudetto otto punti di vantaggio sono tanti Sul VAR e la Nazionale ho un’idea chiara – ESCLUSIVA

Da internews24.com 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore Cagni ha dichiarato che l’Inter ha buone possibilità di vincere lo scudetto, considerando gli otto punti di vantaggio sul Milan. Ha anche espresso la sua opinione sul VAR e sulla nazionale, affermando di avere idee chiare su entrambi gli argomenti. Le sue parole sono state rilasciate in un’intervista esclusiva.

di Alberto Petrosilli Cagni, noto allenatore, è convinto che l’Inter vincerà lo scudetto visti gli 8 punti di vantaggio sul Milan: le sue dichiarazioni. Gigi Cagni, noto allenatore con diverse esperienze in Serie A, è intervenuto in esclusiva a  Calcionews24. Le sue dichiarazioni: LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter L’ultimo turno di campionato, col passo falso del Milan a Roma con la Lazio nonostante il pareggio dell’Inter, ha per lei chiuso il discorso scudetto? Si aspettava la sconfitta dei rossoneri? « Il Milan ha avuto un’occasione grossa e l’ha persa. Questa però non era un’annata nella quale il Milan doveva lottare per lo scudetto. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Cagni: «L’Inter vincerà lo scudetto, otto punti di vantaggio sono tanti. Sul VAR e la Nazionale ho un’idea chiara» – ESCLUSIVA

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