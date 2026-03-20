Cagni | L’Inter vincerà lo scudetto otto punti di vantaggio sono tanti Sul VAR e la Nazionale ho un’idea chiara – ESCLUSIVA VIDEO

L’ex allenatore ha espresso fiducia nella squadra nerazzurra, sottolineando che un vantaggio di otto punti sul secondo classificato rende probabile la conquista dello scudetto. Nella sua intervista, ha anche commentato la sua posizione sul VAR e sulla Nazionale, affermando di avere idee chiare su entrambi gli argomenti. La sua opinione si basa sui risultati attuali e sulla situazione di classifica.

di Alberto Petrosilli Cagni, noto allenatore, è convinto che l’Inter vincerà lo scudetto visti gli 8 punti di vantaggio sul Milan: le sue dichiarazioni. Gigi Cagni, noto allenatore con diverse esperienze in Serie A, è intervenuto in esclusiva a Calcionews24. Le sue dichiarazioni: LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter L’ultimo turno di campionato, col passo falso del Milan a Roma con la Lazio nonostante il pareggio dell’Inter, ha per lei chiuso il discorso scudetto? Si aspettava la sconfitta dei rossoneri? « Il Milan ha avuto un’occasione grossa e l’ha persa. Questa però non era un’annata nella quale il Milan doveva lottare per lo scudetto. 🔗 Leggi su Internews24.com

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