Recentemente, Ambra Angiolini è stata fotografata mentre camminava mano nella mano con Pico Cibelli, presidente di Warner Music Italia, durante un evento di Emporio Armani. La presenza di entrambi nello stesso contesto ha suscitato curiosità riguardo a una possibile nuova relazione. Tuttavia, al momento, non ci sono conferme ufficiali e si tratta di semplici scatti che alimentano speculazioni.

Pico Cibelli, che oggi è uno dei manager di primo piano nel mondo della musica, è stato dj e produttore, con una lunga esperienza iniziata da ragazzo e una passione per la musica nata da bambino. Intervistato dal Sole 24 Ore ha ricordato: «I miei zii che a Milano gestivano il negozio Pico Disco facevano prevendita di concerti. Avevo 12 anni e il concerto di Vasco Rossi nel 1989 mi folgorò. Dissi: “Da grande voglio fare qualcosa che ha a che fare con tutto questo”». Cibelli è anche padre di due figli, avuti da Gaia Diodo, sposata nel 2020. Con la foto di questi giorni arriva la conferma a quanto l’attrice aveva detto qualche settimana fa, ospite a Domenica In. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ambra Angiolini e Pico Cibelli: è nato un nuovo amore?

