Ambra Angiolini e Pico Cibelli | basta segreti ecco la foto ufficiale

Ambra Angiolini e Pico Cibelli hanno pubblicato una foto sui social network, annunciando così pubblicamente la loro relazione. La coppia ha scelto di condividere l’immagine per mostrare il loro legame sentimentale senza più nascondersi. La foto ufficiale è stata pubblicata di recente, confermando la loro unione in modo diretto e senza segreti.

Ambra Angiolini e Pico Cibelli hanno deciso di mostrare al pubblico la loro unione attraverso una fotografia condivisa sui social, confermando ufficialmente il legame sentimentale che li unisce. L’attrice ha espresso con parole molto affettuose il suo sentimento verso il compagno, rompendo definitivamente il silenzio sulla frequentazione iniziata mesi fa. Dal riserbo alla conferma pubblica del legame. La storia tra l’ex conduttrice di Non è la Rai e l’imprenditore è stata caratterizzata, fin dai primi tempi, da una gestione molto privata dei rapporti. Pico Cibelli, uomo abituato a mantenere la propria vita lontano dalle telecamere, ha preferito proteggere la relazione durante i primi mesi di conoscenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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