Dopo settimane di voci e supposizioni, Ambra Angiolini ha pubblicato la prima foto con Pico Cibelli. La giornalista ha commentato la foto dicendo: “Lasciamoli parlare bene”. La coppia si mostra insieme in un’immagine condivisa sui social, segnando un passo ufficiale dopo un periodo di indiscrezioni sulla loro relazione.

Dopo settimane di indiscrezioni, è arrivato il momento di uscire allo scoperto. Per Ambra Angiolini, questo tempo sembra essere arrivato proprio ora, in questo scampolo di 2026 che profuma d’amore. E così, dopo mesi di scatti rubati dai teleobiettivi, l’attrice romana ha deciso di prendere in mano la situazione e pubblicare sui social la prima immagine ufficiale accanto a Pico Cibelli. “Lasciamoli parlare bene”, suggerendo l’atmosfera che circonda questa nuova coppia, ribaltando completamente quel sottile cinismo che spesso accompagna le cronache rosa. Nelle immagini apparse sul suo profilo Instagram, Ambra e Pico sono complici, vicini, illuminati da una luce che li trova finalmente felici. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ambra Angiolini, la prima foto con Pico Cibelli: “Lasciamoli parlare bene”

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