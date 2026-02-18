Ucraina l’arrivo della delegazione russa ai colloqui allargati di Ginevra

La delegazione russa è arrivata all’hotel “Intercontinental” di Ginevra, causando l’apertura della seconda giornata di negoziati mediati dagli Stati Uniti. La visita si svolge in un momento in cui le parti cercano di trovare un’intesa sulla fine del conflitto in Ucraina. Un dettaglio concreto è che i rappresentanti russi sono stati accolti con un cordiale benvenuto, e tra i partecipanti si conta anche un funzionario chiave del ministero degli Esteri.

A Ginevra la delegazione russa è arrivata all'hotel "Intercontinental" per la seconda giornata di colloqui mediati dagli Stati Uniti per arrivare a un accordo sulla fine della guerra in Ucraina. I rappresentanti di Mosca sono guidati dal consigliere di Vladimir Putin, Vladimir Medinsky, che ha già capeggiato la squadra di negoziatori russi nei primi colloqui di pace con l'Ucraina nel marzo 2022.