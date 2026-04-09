Alzheimer | parte il tour per aiutare caregiver e famiglie

È iniziato un tour itinerante dedicato al supporto di caregiver e famiglie che si prendono cura di persone affette da decadimento cognitivo. Il progetto, che aveva già coinvolto diverse comunità, riprende ora il suo percorso nei comuni della zona pedemontana. L’obiettivo è fornire assistenza e informazioni a chi si occupa di pazienti con Alzheimer e altre forme di demenza, coinvolgendo diverse località della regione.

Il progetto itinerante dedicato al supporto dei caregiver e dei pazienti con decadimento cognitivo riprende il suo cammino nei comuni della zona pedemontana. Venerdì sera, alle ore 20:30, San Zenone ospiterà l’appuntamento inaugurale presso il centro polivalente La Roggia, dove si terrà anche lo spettacolo teatrale Cuori in viaggio curato dal gruppo Confusi e Felici. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Gruppo Prealpina – Residenze per Anziani di Cavaso del Tomba e l’Associazione Alzheimer ODV di Riese Pio X°. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento concreto per le famiglie colpite da demenza, ma anche per professionisti, operatori sanitari, badanti e volontari interessati alle dinamiche dell’invecchiamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alzheimer: parte il tour per aiutare caregiver e famiglie “L’amore che resiste”, incontro per caregiver dedicato all'AlzheimerIniziativa organizzata dal Lions Club San Vito dei Normanni: i relatori hanno offerto contributi sia dal punto di vista concettuale che medico SAN... Alzheimer: “Venere” dona 30 ore di tregua ai caregiver del Rubicone.Un’oasi di respiro non può fermarsi: il progetto “Venere” alleggerisce il peso dei caregiver nel Rubicone Un’iniziativa sperimentale nel distretto... AlzAuthors Finds a New Home at All Home Care Matters Alzheimer, così la scheda made in Italy stima a 3 anni il rischio di ammalarsiTest ed esami clinici gratis consentono di valutare con una precisione superiore all’82% le probabilità di sviluppare la malattia nelle persone con disturbo cognitivo lieve ma ancora sane ... ilsole24ore.com Prevedere il rischio di Alzheimer a 3 anni: Interceptor e i nuovi farmaciSi tratta di un bilancio del celebre progetto Interceptor, che ha messo a uno strumento innovativo per stimare il rischio di progressione da decadimento cognitivo lieve a demenza, con particolare ... lapresse.it