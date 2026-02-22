Alzheimer | Venere dona 30 ore di tregua ai caregiver del Rubicone

Il progetto “Venere” ha offerto 30 ore di assistenza ai caregiver che si occupano di pazienti con Alzheimer nel Rubicone. La causa risiede nell’aumento delle richieste di supporto per affrontare le fatiche quotidiane di chi si prende cura di persone affette da demenza. La novità permette ai familiari di prendersi una pausa, migliorando la loro qualità di vita. Questo intervento rappresenta un aiuto concreto per molte famiglie della zona.

Un’oasi di respiro non può fermarsi: il progetto “Venere” alleggerisce il peso dei caregiver nel Rubicone. Un’iniziativa sperimentale nel distretto del Rubicone ha concluso un percorso di sostegno concreto ai caregiver familiari, offrendo un momento di tregua e un aiuto tangibile a chi si dedica quotidianamente alla cura di persone affette da Alzheimer. Il progetto “Venere” ha coinvolto 13 famiglie, fornendo assistenza domiciliare e supporto psicologico per alleviare il carico emotivo e fisico di chi si fa carico di un compito spesso isolato e gravoso. Un intervento che sottolinea l’importanza di riconoscere e sostenere un ruolo fondamentale, spesso invisibile, nella nostra società. 🔗 Leggi su Ameve.eu

