A San Vito dei Normanni si è tenuto un incontro dedicato ai caregiver che si occupano quotidianamente di persone affette da Alzheimer. Si è trattato di un'occasione di ascolto e scambio di esperienze, rivolta a chi vive questa responsabilità ogni giorno. L'evento ha previsto momenti di condivisione tra i partecipanti, offrendo uno spazio di sostegno e confronto.

Iniziativa organizzata dal Lions Club San Vito dei Normanni: i relatori hanno offerto contributi sia dal punto di vista concettuale che medico SAN VITO DEI NORMANNI - Un momento di ascolto, condivisione e sostegno dedicato a chi ogni giorno si prende cura di una persona affetta da Alzheimer. Sabato 21 marzo 2026 presso la RSAA “Casa Serena” di San Vito dei Normanni, si è tenuto l’incontro dal titolo “L’amore che resiste”. Grande partecipazione e contenuti di alto livello al recente service organizzato dai Lions di San Vito dei Normanni, che si è concluso con un’affluenza significativa e un forte interesse da parte della comunità.... 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - “L’amore che resiste”, incontro per caregiver dedicato all'Alzheimer

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