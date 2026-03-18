Simbolotto 17 marzo | ruota Firenze 5.000 euro in palio

Questa sera alle ore 20 si tiene l’estrazione del Simbolotto 17 marzo 2026, con la ruota di Firenze che sarà coinvolta. Sono in palio 5.000 euro e i risultati verranno annunciati subito dopo l’estrazione. La scelta della ruota di Firenze fa parte delle operazioni previste per questa sera.

L’estrazione del Simbolotto di questa sera, 17 marzo 2026, si svolge alle ore 20. La ruota prescelta per il mese corrente è quella di Firenze. I simboli vincenti saranno resi noti immediatamente dopo l’estrazione principale del Lotto. Il gioco offre la possibilità di vincere premi in denaro indipendentemente dall’esito della giocata al Lotto tradizionale. Per ogni scontrino viene assegnata una combinazione unica di cinque simboli scelti da un totale di 45 disponibili. La vincita massima raggiunge i 5.000 euro nel caso in cui si indovinano tutti e cinque simboli. La meccanica dietro ai simboli. Ogni giocatore che partecipa al Lotto su una ruota specifica riceve automaticamente un biglietto con cinque segni distintivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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