Alpinisti dispersi sul Monte Cervati trovati con sintomi di ipotermia e salvati con l' elicottero

Due alpinisti dispersi sul Monte Cervati sono stati trovati con sintomi di ipotermia e sono stati recuperati dall’elicottero della Guardia di Finanza e del CNSAS. L’intervento di soccorso è stato avviato dopo la segnalazione della loro scomparsa, e le squadre di soccorso sono riuscite a raggiungerli e a metterli in salvo. Nessuna altra persona coinvolta nell’incidente.

Due alpinisti sono stati tratti in salvo dopo aver perso l’orientamento sul Monte Cervati, nel territorio comunale di Sanza (Salerno), a causa delle difficili condizioni ambientali. L’operazione di soccorso è stata condotta dalla Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, attivata dalla Centrale Operativa del CNSAS, e ha visto la collaborazione di squadre a terra e di un elicottero della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Napoli. I due escursionisti, ritrovati in stato di spavento e con sintomi di assideramento, sono stati recuperati e affidati alle cure del personale sanitario. Il soccorso... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Alpinisti dispersi sul Monte Cervati trovati con sintomi di ipotermia e salvati con l'elicottero Leggi anche: Due escursionisti in ipotermia intrappolati tra le nevi sul Monte Cervati: salvati con l’elicottero Monte Cervati, recuperati due alpinisti dispersi: intervento con elicottero della Guardia di FinanzaIntervento di soccorso sul Monte Cervati, nel territorio comunale di Sanza, dove due alpinisti hanno perso l’orientamento lungo la cresta del... Argomenti più discussi: i Carabinieri della Stazione di Saviano (NA) hanno dato esecuzione Misura Cautelare del Divieto di dimora nel Comune di residenza ad un 42enne; Sanza, salvati due alpinisti dispersi sul monte Cervati. Monte Cervati, recuperati due alpinisti dispersi: intervento con elicottero della Guardia di FinanzaIntervento di soccorso sul Monte Cervati, nel territorio comunale di Sanza, dove due alpinisti hanno perso l’orientamento lungo la cresta del massiccio ... zon.it Alpinisti dispersi sul Monte Cervati trovati con sintomi di ipotermia e salvati con l'elicotteroDue alpinisti dispersi sul Monte Cervati sono stati salvati dalla Guardia di Finanza e CNSAS grazie a un intervento con elicottero. virgilio.it Sanza, due escursioni in difficoltà sul Monte Cervati: soccorsi dall'elicottero del CNSAS - facebook.com facebook