Alpinisti dispersi salvati in extremis | decisivo l’intervento delle Fiamme Gialle

Due alpinisti dispersi in montagna sono stati recuperati grazie all'intervento delle Fiamme Gialle della Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. L'operazione si è conclusa con il salvataggio in extremis, dopo che le squadre di soccorso hanno localizzato i due escursionisti in una zona impervia. Nessuna informazione è stata fornita sull'identità delle persone coinvolte o sulle condizioni di salute al momento del ritrovamento.

Tempo di lettura: 2 minuti Le Fiamme Gialle della Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, a seguito di attivazione della Centrale Operativa del CNSAS, hanno operato un intervento di soccorso a favore di due alpinisti che avevano perso l’orientamento lungo la cresta del Monte Cervati, nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, nel territorio comunale di Sanza. Considerate le condizioni ambientali particolarmente impegnative, caratterizzate da alta quota e presenza di superfici innevate, è stato predisposto un dispositivo di ricerca articolato, in sinergia con gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Alpinisti dispersi salvati in extremis: decisivo l’intervento delle Fiamme Gialle Stazione centrale, sventato un suicidio: decisivo l'intervento in extremis della polizia ferroviariaTenta il suicidio all’interno della stazione centrale ma viene salvato dalla polizia ferroviaria. I beni confiscati diventano alloggi delle fiamme gialleAnche il comandante regionale della guardia di finanza oggi a Lecce per il taglio del nastro degli edifici in via Lupiae LECCE - Due immobili...